Паралимпийцы перевыполнили план по золотым медалям

Атлеты не обращают внимания на трудности и занимают первые места

Российские спортсмены на Паралимпийских играх в Пхёнчхане продолжают добывать золотые медали для сборной.

Биатлонистка Анна Миленина поднялась на высшую ступень пьедестала в гонке на 12,5 км в категории "стоя". Ее успех поддержала и другая наша спортсменка Екатерина Румянцева. Она пришла к финишу второй с отставанием 4 секунды. Третьей стала канадка Бриттани Худак.

Миленина стала семикратной паралимпийской чемпионкой. Она призналась, что уже перевыполнила свой план по медалям.

"Если честно, думала, что если в Пхёнчхане будет стабильно четыре медали, то будет уже хорошо. А это пятая медаль этой Паралимпиады, и моя статистика полетела в тартарары", – цитирует ее РИА "Новости".

Спортсменка утверждает, что переживала за свою соотечественницу Румянцеву и очень рада, что она сумела завоевать серебро.

Атлеты выступают на соревнованиях в сильно усеченном составе из-за отстранения Паралимпийского комитета России. Им также запрещено использовать национальную атрибутику. Всего в Пхёнчхан отправились 30 спортсменов.

Паралимпийские игры завершатся 18 марта.