Паралимпийцы перевыполнили план по золотым медалям
Российские спортсмены на Паралимпийских играх в Пхёнчхане продолжают добывать золотые медали для сборной.
Биатлонистка Анна Миленина поднялась на высшую ступень пьедестала в гонке на 12,5 км в категории "стоя". Ее успех поддержала и другая наша спортсменка Екатерина Румянцева. Она пришла к финишу второй с отставанием 4 секунды. Третьей стала канадка Бриттани Худак.
Миленина стала семикратной паралимпийской чемпионкой. Она призналась, что уже перевыполнила свой план по медалям.
"Если честно, думала, что если в Пхёнчхане будет стабильно четыре медали, то будет уже хорошо. А это пятая медаль этой Паралимпиады, и моя статистика полетела в тартарары", – цитирует ее РИА "Новости".
Спортсменка утверждает, что переживала за свою соотечественницу Румянцеву и очень рада, что она сумела завоевать серебро.
Атлеты выступают на соревнованиях в сильно усеченном составе из-за отстранения Паралимпийского комитета России. Им также запрещено использовать национальную атрибутику. Всего в Пхёнчхан отправились 30 спортсменов.
Паралимпийские игры завершатся 18 марта.
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