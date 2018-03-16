Россия потеряла ведущего футболиста перед ЧМ-2018

Шансы на успешное выступление команды на соревновании тают на глазах

Чемпионат мира по футболу в России стартует через 3 месяца, однако сборная уже несет большие потери.

Один из ведущих футболистов страны Александр Кокорин получил серьезную травму и теперь не сможет выйти на поле в течение 5-6 месяцев. Таким образом он точно пропустит предстоящий турнир.

Александр во время матча в рамках Лиги Европы против немецкого клуба "Лейпцига" рухнул на поле и больше не смог продолжить игру. Со слезами на глазах он покинул газон на медицинском электромобиле.





После прохождения медосмотра подтвердилось предположение о жуткой травме – разрыв крестообразных связок колена, сообщается на официальном сайте ФК "Зенит".

На сегодняшний день в лазарете российской сборной находятся три ведущих игрока – защитники Георгий Джикия ("Спартак") и Виктор Васин ("ЦСКА"), а также нападающий Александр Кокорин ("Зенит"). Все они не помогут команде летом этого года.

В этом сезоне бомбардир сыграл 35 матчей во всех турнирах и забил 19 голов. За национальную сборную Кокорин выступает с 2011 года. За это время он появлялся на поле 48 раз.

Чемпионат мира по футболу 2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.