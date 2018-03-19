Раскрылась правда о допинге в российском футболе

Строгая проверка игроков нашей сборной дала свои результаты

Отечественные спортсмены находятся под повышенным контролем со стороны международных антидопинговых органов. Особенно это касается игроков футбольной сборной, которая через три месяца станет хозяйкой чемпионата мира. Но постоянные проверки не выявили ни одной положительной пробы. Об этом заявил врач национальной команды, руководитель медицинского комитета Российского футбольного союза (РФС) Эдуард Безуглов.



"Все пробы российских игроков – порядка 1500 за последние годы – анализируются только в зарубежных лабораториях. За все это время не случалось ни одной позитивной пробы", – заявил доктор в интервью агентству "Р-Спорт".

Штаб национальной сборной и Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) проводят огромную просветительскую работу среди игроков, тренеров и клубных врачей. И это приносит свои плоды. "Мы совместно с РУСАДА разработали специальные программы, есть онлайн-курс, который обязаны пройти все игроки и тренеры; проводятся совещания, выпускаются плакаты, методические пособия – и все это всерьез, а не для галочки. Такого нет нигде в мире", – сказал Безуглов.

По его словам, российский футбол в результате стал абсолютно чистым – это уникальный случай в мировой практике. "Я не знаю вида спорта, в котором не существовала бы проблема запрещенной фармакологии. В российском футболе этой проблемы нет. И я абсолютно уверен, что чемпионат мира в этом отношении пройдет для нас абсолютно спокойно", – подчеркнул доктор.

Он также отметил, что большая заслуга в деле борьбы с запрещенными препаратами принадлежит вице-премьеру России, экс-президенту РФС Виталию Мутко. По словам Безуглова, чиновник постоянно требовал от врачей и тренеров: "Встречайтесь, объясняйте, образовывайте, пугайте, делайте что хотите, но чтобы никакого допинга в футболе не было".

В феврале этого года Международная федерация футбола (FIFA) официально сняла все подозрения в применении запрещенных препаратов с игроков нашей сборной. Это произошло после того, как перепроверке подверглись пробы российских футболистов, принимавших участие в чемпионатах Европы 2012 и 2016 годов.

Ранее издание "Спорт-Экспресс" писало о том, что РУСАДА в последние два месяца резко участило проверки российских футболистов. При этом пробы брались под контролем английской антидопинговой организации UKAD. Контроль осуществляется как после матчей, так и на клубных базах. За январь-февраль 2018 г. игроки ведущих команд сдали более чем 100 проб – притом, что за такой же период 2017 г. их количество исчислялось единицами. Всего же с августа прошлого года российские футболисты сдали более 400 проб крови и мочи. И все они дали отрицательный результат.

Повышенное внимание антидопинговых офицеров к нашей команде не укрылось от внимания президента ФИФА Джанни Инфантино. На днях он отпустил на этот счет довольно рискованную шутку.

"Мы тестируем сборные России так же, как и Германии, и Италии. Можно пошутить? Если бы они (российские футболисты) принимали допинг, результаты были бы лучше", – сказал глава организации. И отметил, что повлиять на антидопинговый контроль выступающая организатором ЧМ-2018 Россия не в силах, передает телеканал "360".