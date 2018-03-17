Фигуристку Медведеву довели до слез

Здоровье
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У российской фигуристки множество преданных поклонников по всему миру, и теперь благодаря им у Евгении появилась золотая "олимпийская" медаль.
Вместо колец на ней изображены пять переплетенных сердец и выгравирована надпись "Рождена создавать историю".
В Сети выложена трогательная видеозапись, на которой спортсменка расплакалась от избытка чувств во время вручения награды от болельщиков.
На Олимпиаде в Пхенчхане Медведева и ее товарищи по сборной стали серебряными призерами в командных соревнованиях. А в одиночных 18-летняя Евгения уступила золото 15-летней Алине Загитовой.После серебряного проката своей произвольной программы Евгения призналась журналистам, что она полностью выложилась и впервые в жизни расплакалась на льду.
Обеих спортсменок тренирует Этери Тутберидзе. Неделю назад еще одна ее воспитанница, 13-летняя
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