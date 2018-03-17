Фигуристку Медведеву довели до слез

Поклонники вручили Евгении золотую олимпийскую медаль, заставив ее расплакаться

У российской фигуристки множество преданных поклонников по всему миру, и теперь благодаря им у Евгении появилась золотая "олимпийская" медаль.

Вместо колец на ней изображены пять переплетенных сердец и выгравирована надпись "Рождена создавать историю".

"Сегодня я получила третью олимпийскую медаль. Мои болельщики - лучшие в мире. Еще больше растрогали ваши сообщения, которые собрали для нас в единый альбом. Такое внимание со стороны болельщиков, для которых мы выступаем, очень ценно каждому из нас. Спасибо вам!" – написала в Instagramдвукратная серебряная призерка Олимпиады-2018.

В Сети выложена трогательная видеозапись, на которой спортсменка расплакалась от избытка чувств во время вручения награды от болельщиков.

На Олимпиаде в Пхенчхане Медведева и ее товарищи по сборной стали серебряными призерами в командных соревнованиях. А в одиночных 18-летняя Евгения уступила золото 15-летней Алине Загитовой.

После серебряного проката своей произвольной программы Евгения призналась журналистам, что она полностью выложилась и впервые в жизни расплакалась на льду.

Обеих спортсменок тренирует Этери Тутберидзе. Неделю назад еще одна ее воспитанница, 13-летняя Александра Трусова выиграла чемпионат мира среди юниоров, первой в мире исполнив в произвольной программе два прыжка в четыре оборота.

