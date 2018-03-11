На небосклоне мирового фигурного катании зажглась сверхновая звезда

Российская фигуристка Александра Трусова в субботу выиграла юниорский чемпионат мира по фигурному катанию в Софии, набрав по сумме двух прокатов 225,52 балла.

В произвольной программе юная спортсменка чисто исполнила четверной сальхов и четверной тулуп, получив рекордные 92,32 балла за технику.

Трусова стала первой в истории фигурного катания спортсменкой, которая сделала два четверных прыжка на официальных соревнованиях. До нее лишь японка Мики Андо сумела без помарок исполнить четверной сальхов в финале юниорского Гран-при в 2003 году.

"Я очень счастлива, что смогла одержать победу. Но еще больше я рада, что смогла исполнить два четверных прыжка. Я готовилась к этому, и я сделала это. После того, как я смогла сделать эти четверные прыжки, я была очень рада. Но мне еще надо было прокатать оставшуюся часть программы. Мне все еще надо было сделать три сложных каскада. Я должна была собраться", – приводит ТАСС слова Александры.

Трусова, которую тренирует Этери Тутберидзе, в текущем сезоне не проиграла ни одного соревнования.