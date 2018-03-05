Медведева отказалась выступать за Россию
Фигуристка Евгения Медведева оказалась в центре скандала. Она якобы отказалась от услуг своего тренера Этери Тутберидзе.
Медведева разругалась со своей наставницей и решила больше не тренироваться у нее. При этом обида настолько сильная, что Евгения задумалась о выступлении на Играх под флагом другой страны, утверждают источники SNC. Какой именно не сообщается.
Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе опровергла эту информацию.
"Вот видите как… И я, и Медведева слышим это впервые", - цитирует ее "Спорт-Экспресс".
При этом президент Федерации фигурного катания Александр Горшков заявил, что он лично ничего не знает о случившемся, поэтому не может полноценно комментировать эту ситуацию.
Сама фигуристка пока отмалчивается.
Под руководством Тутберидзе занимается еще и Олимпийская чемпионка Алина Загитова.
Евгения Медведева на зимней Олимпиаде в Южной Корее завоевала две серебряные медали – в командном и одиночном катании. Она установила мировой рекорд, но его сразу же перебила выступавшая позже Алина Загитова, которая и завоевала золотую медаль Игр-2018.
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