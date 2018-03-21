Названы самые богатые футболисты в России

В тройку богачей вошли два аргентинца и хорват

Футболисты в российской Премьер-лиге получают доходы, сравнимые с заработками игроков западных стран, однако в отличие от них наши клубы не завоевывают крупные трофеи уже много лет.

Последний европейский титул для страны принес "Зенит", который в 2008 г. выиграл Кубок УЕФА (ныне Лига Европы). С тех пор этот клуб грезит о победах и вкладывает в футболистов большие деньги, но результата так и нет.

Самым высокооплачиваемым игроком в России признан полузащитник ФК "Зенит" аргентинец Леандро Паредес. В год он зарабатывает €5 млн с учетом бонусов. На втором месте расположился хорватский защитник "Локомотива" Ведран Чорлука с доходом €4,5 миллиона. Тройку лидеров замкнул одноклубник Паредеса серб Бранислав Иванович. Ежегодно он получает €4,1 млн, сообщает Sports.ru.

При этом самый богатый российский футболист расположился в рейтинге на 6-й позиции. Им стал также игрок питерского клуба Артем Дзюба. Он зарабатывает до €3,6 млн в год. Стоит отметить, что игрок в этом сезоне разочаровал болельщиков и тренеров, которые отправили его в аренду в "Арсенал" из Тулы.

Отмечается, что в рейтинге приведен чистый доход спортсменов – после уплаты налогов.

Первое в место в мире по прибыли занимает аргентинец Лионель Месси, выступающий за каталонскую "Барселону". Его годовой доход в клубе превышает €100 миллионов.