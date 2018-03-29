Политика

Арест Савченко

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Российская спортсменка победила в США

Гульназ Губайдуллина стала первой на втором этапе Кубка мира по современному пятиборью в Лос-Анджелесе

Она набрала 1359 баллов. Серебро завоевала итальянка Алисе Сотеро, третье место заняла Тамара Алексеева из Венгрии.

Россиянки Ксения Фральцова Ульяна Баташова стали 17-й и 28-й соответственно.

Ранее, на первом этапе Кубка мира, проходившем 27 февраля – 5 марта в Египте, Губайдуллина заняла только девятое место. А в личном зачете ЧМ-2017 по современному пятиборью в Каире россиянка завоевала золотую медаль, напоминает "Газета.RU".

Алла НИКИТИНА
новости партнеров
Загрузка...

Умер Олег Анофриев

Советский и российский актер ушел из жизни в возрасте 87 лет

Порошенко выдавил из себя соболезнования

Спустя четыре дня лидер Незалежной сделал заявление

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей