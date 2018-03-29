Российская спортсменка победила в США

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Она набрала 1359 баллов. Серебро завоевала итальянка Алисе Сотеро, третье место заняла Тамара Алексеева из Венгрии.
Россиянки Ксения Фральцова Ульяна Баташова стали 17-й и 28-й соответственно.
Ранее, на первом этапе Кубка мира, проходившем 27 февраля – 5 марта в Египте, Губайдуллина заняла только девятое место. А в личном зачете ЧМ-2017 по современному пятиборью в Каире россиянка завоевала золотую медаль, напоминает "Газета.RU".
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