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Большой спорт в России убила сделка с WADA

Фото: GLOBAL LOOK press/Dmitry Golubovich
Мутко и Родченков лишили страну международных соревнований

Изменения в кодекс WADA, которые вступят в силу 1 апреля, приведут к тому, что начиная с 2020 г. в РФ не будут проводиться первенства мира и Европы.

Закрыла дорогу в Россию мировому спорту и подписанная Виталием Мутко в 2015 г. "дорожная карта" WADA по восстановлению в правах российского антидопингового агентства РУСАДА, сообщает Daily Storm.

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Таким образом, в России не состоится в 2022 г. чемпионат мира по волейболу, а в 2024-м не пройдут мировое соревнование по хоккею и континентальное первенство по гандболу.

С 1 апреля все российские заявки на проведение международных спортивных турниров в стране просто не будут рассматриваться международными спортивными организациями. Для того чтобы ситуация изменилась, необходимо восстановить в правах РУСАДА, однако здесь все не так просто.

WADA требует от России признать существование системы государственного допинга, а также прекратить уголовное преследование Григория Родченкова, который и инициировал антидопинговый скандал. Что касается первого требования, то министр спорта Павел Колобков уже заявил, что признать результаты расследования Макларена невозможно, так как в его докладе слишком много несоответствий.

Следственный комитет России также не собирается прекращать уголовное преследование Родченкова. Против информатора WADA возбуждены дела по статьям "Злоупотребление полномочиями" и "Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования".

Антидопинговый скандал уже привел к тому, что на Олимпиаде в Пхёнчхане атлеты сборной России выступали в качестве "нейтральных спортсменов".

К счастью, российские болельщики смогут сходить на те соревнования, которые были официально одобрены мировыми спортивными организациями: в 2020 г. в Санкт-Петербурге пройдут матчи чемпионата Европы по футболу, в 2022-м мировое первенство по плаванию пройдет в Казани, в 2019-м в Сочи будут соревноваться лучшие боксеры-любители.

Валентина МАЙОРОВА
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