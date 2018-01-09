Мутко нашли новое применение

Отстраненному от футбола вице-премьеру подыскали местечко

Вице-премьер российского правительства Виталий Мутко назначен руководителем оргкомитета по подготовке 23-й сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО). Соответствующе распоряжение отдал глава кабмина Дмитрий Медведев.

ЮНВТО - это межправительственное учреждение в рамках ООН, целью которого является развитие устойчивого и общедоступного туризма. Заседания Генассамблеи организации проходят в разных странах раз в два года. В 2019-м очередную сессию ЮНВТО примет Санкт-Петербург.

Вместе с Мутко готовить проведение 23-й сессии ЮНВТО будут губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, глава Ростуризма Олег Сафонов, замминистра культуры Алла Манилова, руководитель департамента туризма и региональной политики Минкульта Ольга Ярилова, представители МИДа, МВД, ФТС, Минфина, Минтранса, ФСБ и других ведомств, сообщает "КоммерсантЪ".

Ранее Виталий Мутко совмещал работу в правительстве с должностью председателя оргкомитета чемпионата мира-2018 по футболу, а также являлся главой Российского футбольного союза (РФС). Однако в конце декабря он принял решение на полгода приостановить свою деятельность в РФС и покинул пост председателя оргкомитета ЧМ-2018. В ФИФА одобрили решение Мутко, поблагодарив его за сделанный вклад в проведение соревнований.

Тем не менее, СМИ сочли новое назначение экс-главы РФС несколько неожиданным и отчасти противоречащим его собственным словам. Так, "Газета.Ru" напомнила, что, объявляя о временном уходе с должности в Российском футбольном союзе Мутко обещал сосредоточиться на государственных делах.

«Логика диктует, чтобы я сосредоточился на государственной работе. Но решать будет глава государства, председатель правительства и наблюдательный совет», — привело издание слова из выступления вице-премьера на заседании исполкома РФС, прошедшем за несколько дней до Нового года.

Ранее Международный олимпийский комитет счел, что Мутко, будучи министром спорта РФ, поощрял употребление допинга атлетами, в связи с чем пожизненно отстранил чиновника от любого участия в олимпийском движении. Мутко с данными обвинениями не согласен и уже подал жалобу в международный спортивный арбитраж.