Провал РФ на Кубке мира спихнули на допинг

Плохие результаты российских биатлонистов связали со скандалом

Российские биатлонисты не завоевали ни одной медали на прошедшем в Германии четвертом этапе Кубка мира. В интервью изданию "Советский спорт" двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков рассказал, чем объясняются неудачи наших спортсменов.

По мнению Чепикова, на выступление биатлонистов мог повлиять психологический фактор. "Все эти допинг-скандалы, отстранения не прошли бесследно", - заявил спортсмен.

Он также подчеркнул, что при подготовке команды были допущены методические ошибки. Так, Чепиков назвал неверной систему выхода на один пик формы за сезон. Должны быть несколько пиков, такой подход практикуют спортсмены высокого класса, подчеркнул он.

При этом Чепиков констатировал, что в сборной нет единого центра принятия решений. "Кто-то один должен отвечать за мужскую и женскую команды и принимать решения," - добавил он.

Сейчас биатлон стал очень популярен, по телевизионным рейтингам он догоняет футбол, продолжил Чепиков. Внимательные болельщики наблюдают за спортсменами в соцсетях, подписываются на их микроблоги, что привело к росту психологической нагрузки на биатлонистов.

"Не все это выдерживают. Ребятам от этого надо стараться абстрагироваться", - уверен олимпийский чемпион. По мнению Чепикова, помочь решить проблемы сборной может харизматичный тренер - человек, который всегда готов взять всю ответственность на себя. Именно такого специалиста и не хватает российской команде, уверен прославленный спортсмен.

