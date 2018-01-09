Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Провал РФ на Кубке мира спихнули на допинг

Фото: GLOBAL LOOK press/Panoramic
Плохие результаты российских биатлонистов связали со скандалом

Российские биатлонисты не завоевали ни одной медали на прошедшем в Германии четвертом этапе Кубка мира. В интервью изданию "Советский спорт" двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков рассказал, чем объясняются неудачи наших спортсменов.

По мнению Чепикова, на выступление биатлонистов мог повлиять психологический фактор. "Все эти допинг-скандалы, отстранения не прошли бесследно", - заявил спортсмен.

По теме

Он также подчеркнул, что при подготовке команды были допущены методические ошибки. Так, Чепиков назвал неверной систему выхода на один пик формы за сезон. Должны быть несколько пиков, такой подход практикуют спортсмены высокого класса, подчеркнул он.

При этом Чепиков констатировал, что в сборной нет единого центра принятия решений. "Кто-то один должен отвечать за мужскую и женскую команды и принимать решения," - добавил он.

Сейчас биатлон стал очень популярен, по телевизионным рейтингам он догоняет футбол, продолжил Чепиков. Внимательные болельщики наблюдают за спортсменами в соцсетях, подписываются на их микроблоги, что привело к росту психологической нагрузки на биатлонистов.

"Не все это выдерживают. Ребятам от этого надо стараться абстрагироваться", - уверен олимпийский чемпион. По мнению Чепикова, помочь решить проблемы сборной может харизматичный тренер - человек, который всегда готов взять всю ответственность на себя. Именно такого специалиста и не хватает российской команде, уверен прославленный спортсмен.

Светлана БОГДАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

В Москву придут сильные морозы

В старый Новый год столбики термометров упадут до рекордного минуса

Распад СССР лишил стариков пенсии

Печати старого образца не позволяют пенсионерам подтвердить их трудовой стаж

Выбор редакции

Новости партнеров

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей