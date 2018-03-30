Мутко забыл собственное имя
Вице-премьер Виталий Мутко заставил общественность поломать голову над тем, как же его зовут на самом деле – Виктор или Виталий.
Отвечая на вопрос о том, что за история была со сменой имени, Мутко признался, что и сам хотел бы разобраться с этим. "Мне самому интересно. Специально я точно ничего не делал, хитрости тут никакой нет. Может, где-то в документах ошибка закралась – в свидетельстве о рождении или еще где", – рассказал вице-премьер порталу "Чемпионат".
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По словам Мутко, о проблеме он узнал из прессы, а до этого считал, что Виталий и Виктор – это одно и то же имя. Правда, вице-премьер подчеркнул, что во всех документах у него стоит имя Виталий.
Загадочная история с меняющимся именем спортивного чиновника была опубликована во многих СМИ. Журналисты так и не смогли узнать, почему Мутко поступал в морское ПТУ под именем Виктор, а заканчивал его уже Виталием.
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