Политика

Арест Савченко

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Россиянке посоветовали "валить из биатлона"

Виктория Сливко. Фото: vk.com
Спортсменке сборной напророчили провал на масс-старте

Вчера вечером на странице Виктории Сливко во "ВКонтакте" появились жесткие реплики в ее адрес. Биатлонистка ответила на критику сурово, но корректно.

Она посоветовала злопыхателям "сидеть дома и завидовать молча". После чего потребовала "таким гнилым людям, жизнью обиженным" не подписываться на ее страницу.

При этом не забыла спортсменка и о друзьях. Она поблагодарила их за преданность в любой ситуации.

"Я вас люблю и ценю вашу поддержку. Благодаря вашим словам, сказанным в мою защиту и поддержу, я здесь, я в биатлоне! И только вместе мы добьемся вершин", – написала Виктория.

Сливко, представляющая Тюменскую область, пришла второй к финишу в масс-старте на чемпионате России по биатлону. Золото завоевала Маргарита Васильева из Красноярской области, писала накануне "Газета.RU".

Алла НИКИТИНА
новости партнеров
Загрузка...

Британцы нашли место производства "Новичка"

К делу отравления экс-полковника ГРУ и его дочери снова приплели Россию

США занервничали после раскола Запада в "деле Скрипаля"

Вашингтон потребовал от лидеров других государств принять более жесткие меры в отношении Москвы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей