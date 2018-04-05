Россиянке посоветовали "валить из биатлона"

Спортсменке сборной напророчили провал на масс-старте

Вчера вечером на странице Виктории Сливко во "ВКонтакте" появились жесткие реплики в ее адрес. Биатлонистка ответила на критику сурово, но корректно.

Она посоветовала злопыхателям "сидеть дома и завидовать молча". После чего потребовала "таким гнилым людям, жизнью обиженным" не подписываться на ее страницу.

При этом не забыла спортсменка и о друзьях. Она поблагодарила их за преданность в любой ситуации.

"Я вас люблю и ценю вашу поддержку. Благодаря вашим словам, сказанным в мою защиту и поддержу, я здесь, я в биатлоне! И только вместе мы добьемся вершин", – написала Виктория.

Сливко, представляющая Тюменскую область, пришла второй к финишу в масс-старте на чемпионате России по биатлону. Золото завоевала Маргарита Васильева из Красноярской области, писала накануне "Газета.RU".