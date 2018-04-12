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Российские футболисты обновили антирекорд

Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Kulebyakin
Шансы на успешное выступление на ЧМ тают с каждым днем

Российский футбол продолжает скатываться на дно. В рейтинге FIFA наша страна опустилась на 66-е место, обновив свой антирекорд, поставленный в октябре 2017 года.

Лидерами мирового футбола по-прежнему остаются немцы. С большим отставанием от них расположилась сборная Бразилии. Третью строчку занимают футболисты из Бельгии.

Российскую команду в опубликованном списке обогнали многие команды, которые не приедут на ЧМ-2018. Кроме того, впереди нас стоят такие страны, как Гондурас, Кабо-Верде, Буркина-Фасо и Конго. Представители этих государств редко появляются на крупных турнирах, а зарплата всех футболистов из этих 4 стран сопоставима с оплатой лишь одного российского игрока.

Стоит отметить, что Россия не получает баллы за игры (из которых складывается рейтинг), так как участвует только в товарищеских матчах. Несмотря на это, футбол в исполнении наших спортсменов оставляет желать лучшего.

В марте Россия разгромно проиграла Бразилии и Франции. Общий счет двух матчей составил 1:6.

Чемпионат мира состоится уже через 2 месяца, однако пока шансы на успешное выступление на мундиале остаются призрачными.

Фоторепортаж
Российские футболисты опозорились перед стартом ЧМ-2018
Фото:Валерий Шарифулин/ТАСС Фото:Антон Новодережкин/ТАСС Фото:Антон Новодережкин/ТАСС
Фото:Антон Новодережкин/ТАСС Станислав Черчесов. Фото:Антон Новодережкин/ТАСС Фото:Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото:Валерий Шарифулин/ТАСС
Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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