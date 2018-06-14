Черчесов поблагодарил свою команду

Наставник не поскупился на теплые слова для подопечных

Главный тренер российской сборной Станислав Черчесов остался доволен первым матчем, в котором сыграли его подопечные. По его словам, команда реализовала его установку и доказала делом, что достойно выступит на чемпионате. Черчесов добавил, что надеется, что болельщики и журналисты теперь поймут, в какой футбол будет играть сборная РФ.

"Я благодарен ребятам, они выполнили то, что мы планировали", – сказал Черчесов в эфире "Первого канала".

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