В Москву приехали самые красивые болельщицы

Мундиаль - это не только матчи, это еще и девушки

На оживленных улицах российской столицы прибавилось экзотики: город украсили футбольные фанатки, приехавшие со всех уголков мира.

Порадовали горожан и россиянки, принарядившиеся для первого матча, который сборная Россия выиграла у Саудовской Аравии со счетом 5:0.

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Даже прохладная для июня погода не смогла напугать смелых болельщиц, бесстрашно обнаживших стройные тела.

Любительницы футбола раскрасили лица в цвета российского флага.

И не просто добавили себе боевой раскраски, но и подобрали одежду в тон российскому триколору.

Знаменитости не остались в стороне от футбольного праздника. Супермодель Наталья Водянова вынесла на футбольное поле главный трофей чемпионата.

Звезда соцсетей певец Дмитрий Маликов сфотографировался с супругой на фоне ревущих арен.

Золотой голос России Николай Басков надел шляпу с надписью "Россия, вперед!" на себя и своих фанатов.

Россия вперёд !!!!💥 Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov) 14 Июн 2018 в 6:50 PDT

Баскова поддержала телеведущая Ксения Бородина, которая, правда, шляпу надевать не стала, а просто запечатлела себя на стадионе.

Оперная певица Аида Гарифуллина спела на открытии чемпионата вместе с британской поп-звездой Робби Уильямсом.

И, конечно, праздник не удался бы без красавицы Виктории Лопыревой – посла ЧМ-2018.







