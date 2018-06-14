В Москву приехали самые красивые болельщицы
На оживленных улицах российской столицы прибавилось экзотики: город украсили футбольные фанатки, приехавшие со всех уголков мира.
Порадовали горожан и россиянки, принарядившиеся для первого матча, который сборная Россия выиграла у Саудовской Аравии со счетом 5:0.
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Даже прохладная для июня погода не смогла напугать смелых болельщиц, бесстрашно обнаживших стройные тела.
Любительницы футбола раскрасили лица в цвета российского флага.
И не просто добавили себе боевой раскраски, но и подобрали одежду в тон российскому триколору.
Знаменитости не остались в стороне от футбольного праздника. Супермодель Наталья Водянова вынесла на футбольное поле главный трофей чемпионата.
Звезда соцсетей певец Дмитрий Маликов сфотографировался с супругой на фоне ревущих арен.
Золотой голос России Николай Басков надел шляпу с надписью "Россия, вперед!" на себя и своих фанатов.
Баскова поддержала телеведущая Ксения Бородина, которая, правда, шляпу надевать не стала, а просто запечатлела себя на стадионе.
Оперная певица Аида Гарифуллина спела на открытии чемпионата вместе с британской поп-звездой Робби Уильямсом.
И, конечно, праздник не удался бы без красавицы Виктории Лопыревой – посла ЧМ-2018.
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