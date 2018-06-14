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В Москву приехали самые красивые болельщицы

Аида Гарифуллина. Фото: ТАСС Фото: ТАСС Фото: ТАСС
Фото: ТАСС Виктория Лопырева. Фото: ТАСС Фото: ТАСС
продолжениеОткрытие ЧМ-2018 восхитило Запад
Мундиаль - это не только матчи, это еще и девушки

На оживленных улицах российской столицы прибавилось экзотики: город украсили футбольные фанатки, приехавшие со всех уголков мира.

Порадовали горожан и россиянки, принарядившиеся для первого матча, который сборная Россия выиграла у Саудовской Аравии со счетом 5:0. Фото: ТАСС

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Любительницы футбола раскрасили лица в цвета российского флага. Фото: ТАСС

И не просто добавили себе боевой раскраски, но и подобрали одежду в тон российскому триколору. Фото: ТАСС

Знаменитости не остались в стороне от футбольного праздника. Супермодель Наталья Водянова вынесла на футбольное поле главный трофей чемпионата.

Звезда соцсетей певец Дмитрий Маликов сфотографировался с супругой на фоне ревущих арен.

Золотой голос России Николай Басков надел шляпу с надписью "Россия, вперед!" на себя и своих фанатов.

Россия вперёд !!!!💥

Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov)

Баскова поддержала телеведущая Ксения Бородина, которая, правда, шляпу надевать не стала, а просто запечатлела себя на стадионе.

Оперная певица Аида Гарифуллина спела на открытии чемпионата вместе с британской поп-звездой Робби Уильямсом. Аида Гарифуллина. Фото: ТАСС

И, конечно, праздник не удался бы без красавицы Виктории Лопыревой – посла ЧМ-2018. Виктория Лопырева. Фото: ТАСС



Валентина МАЙОРОВА
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