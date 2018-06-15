Открытие ЧМ-2018 восхитило Запад
Чемпионат мира по футболу стартовал как нельзя лучше для хозяев турнира, чья впечатляющая игра с Саудовской Аравией стала настоящей сенсацией. В западных СМИ по итогам матча не смогли скрыть своих сильных положительных эмоций.
Журналист британской телерадиокорпорации BBC Пол Флетчер назвал открытие ЧМ-2018 "впечатляющим", сладкий привкус которого усилила разгромная победа сборной России со счетом 5:0. Тем более, что до старта соревнований команда Станислава Черчесова не внушала больших надежд – ее безвыиграшная серия насчитывала семь матчей.
По теме
"Сенсационное и неожиданное начало чемпионата мира для хозяев дает им реальный шанс выйти из группы", – отметил автор.
Его коллега со Sky News Энда Бреди удивился тому, как "холодные по своей природе" россияне буквально пустились в пляс после "потрясающей" игры своих футболистов.
"Даже каменная российская охрана и полиция наслаждались этим невероятным спортивным карнавалом", – признал журналист.
Американский телеканал CBS обратил внимание на реакцию президента России Владимира Путина на "фантастическую игру" хозяйки турнира, назвав ее "бесценной". Российский глава как бы спросил саудовского принца Мохаммада Бин Салмана Аль Сауда: "Ну что ты тут поделаешь?".
CNN отмечает, что россияне одержали самую крупную победу как страна-хозяйка с 1934 года. В то же время американский телеканал не удержался от того, чтобы добавить в бочку меда свою ложечку дегтя. Так, в статье говорится о том, что значительная часть внимания людей к турниру связана с политической напряженностью между Западом и Россией. Также автор опасается, что во время спортивного праздника в России могут быть случаи проявления расизма и гомофобии.
В день начала ЧМ-2018 Украина подготовила теракт
Под удар попадут иностранцы, находящиеся в Донбассе
В Крым стянули боевую технику
Россия ждет украинских провокаций
Новости партнеров
Фоторепортаж
Новости Украины
- Украинцы остались без денег "Газпрома"
- Сделка с МВФ прикончит украинскую власть
- Киев нарывается на войну у Азовского моря
НЛО
- К Земле приближается опасный астероид
- Человечество не оставило пришельцам шансов
- Инопланетяне себя рассекретили
Выбор читателей
- Скрипаль подала тайный знак о помощи
- Рядом с перевалом Дятлова взорвали ядерную бомбу
- "Все шире и шире": Волочкова показала пикантное фото
- Доллар полетел в пропасть
- Названа причина смерти Говорухина
- Открытие ЧМ-2018 вызвало скандал
- Крымский мост штормит
- Вид Юлии Скрипаль после отравления шокировал весь мир
- Врач предрек Волочковой скорый конец
- Это он Терезе Мэй: Уильямс показал неприличный жест на открытии ЧМ
- Путин рассказал о смерти Скрипалей
- За треснутым Крымским мостом следят из космоса
- Раскрыта тайна резкой перемены в Ротару
- Юлию Скрипаль убирают
- В Волгограде перед стартом ЧМ произошло страшное ЧП
- В театре Джигарханяна новый скандал
- В Европе грубо ошиблись насчет "Южного потока"
- Рубль пал
- Крымский мост заглох
- Джигарханян получил нож в спину
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина