Открытие ЧМ-2018 восхитило Запад

На турнире отличная атмосфера, а сборная России охладила пыл критиков

Чемпионат мира по футболу стартовал как нельзя лучше для хозяев турнира, чья впечатляющая игра с Саудовской Аравией стала настоящей сенсацией. В западных СМИ по итогам матча не смогли скрыть своих сильных положительных эмоций.

Журналист британской телерадиокорпорации BBC Пол Флетчер назвал открытие ЧМ-2018 "впечатляющим", сладкий привкус которого усилила разгромная победа сборной России со счетом 5:0. Тем более, что до старта соревнований команда Станислава Черчесова не внушала больших надежд – ее безвыиграшная серия насчитывала семь матчей.

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"Сенсационное и неожиданное начало чемпионата мира для хозяев дает им реальный шанс выйти из группы", – отметил автор.

Его коллега со Sky News Энда Бреди удивился тому, как "холодные по своей природе" россияне буквально пустились в пляс после "потрясающей" игры своих футболистов.

"Даже каменная российская охрана и полиция наслаждались этим невероятным спортивным карнавалом", – признал журналист.

Американский телеканал CBS обратил внимание на реакцию президента России Владимира Путина на "фантастическую игру" хозяйки турнира, назвав ее "бесценной". Российский глава как бы спросил саудовского принца Мохаммада Бин Салмана Аль Сауда: "Ну что ты тут поделаешь?".

CNN отмечает, что россияне одержали самую крупную победу как страна-хозяйка с 1934 года. В то же время американский телеканал не удержался от того, чтобы добавить в бочку меда свою ложечку дегтя. Так, в статье говорится о том, что значительная часть внимания людей к турниру связана с политической напряженностью между Западом и Россией. Также автор опасается, что во время спортивного праздника в России могут быть случаи проявления расизма и гомофобии.