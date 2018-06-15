Телезрители в экстазе довели Головина до смущения
После матча с Саудовской Аравией (5:0) Головин решил дать, что называется, по горячим следам интервью в микс-зоне корреспонденту программы "Пусть говорят". Однако игрок вскоре сбежал от журналиста и гостей студии.
Один из гостей "Пусть говорят", дорвавшись до микрофона, решил излить всю радость от яркой победы над аутсайдером группы и игры Головина самому герою матча.
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"Сегодня произошло рождение новой русской звезды. Под таким прессом сейчас находится этот игрок! Говорят, за него "Ювентус" борется, "Милан" приезжал на него посмотреть. И вот звезды проверяются именно так", – вещал болельщик.
Первая реакция Головина была довольно сдержанной, хотя и создавалось ощущение, что он слушал собеседника через силу – стоит хотя бы посмотреть на его плотно сжатые губы. Однако вежливое молчание футболист вскоре нарушил, вынув из уха наушник, через который доносились до него хвалебные речи гостя, и ушел.
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