Полузащитник Александр Головин не выдержал хвалебных од в свой адрес

После матча с Саудовской Аравией (5:0) Головин решил дать, что называется, по горячим следам интервью в микс-зоне корреспонденту программы "Пусть говорят". Однако игрок вскоре сбежал от журналиста и гостей студии.

Один из гостей "Пусть говорят", дорвавшись до микрофона, решил излить всю радость от яркой победы над аутсайдером группы и игры Головина самому герою матча.

По теме Чемпионат мира

"Сегодня произошло рождение новой русской звезды. Под таким прессом сейчас находится этот игрок! Говорят, за него "Ювентус" борется, "Милан" приезжал на него посмотреть. И вот звезды проверяются именно так", – вещал болельщик.

Первая реакция Головина была довольно сдержанной, хотя и создавалось ощущение, что он слушал собеседника через силу – стоит хотя бы посмотреть на его плотно сжатые губы. Однако вежливое молчание футболист вскоре нарушил, вынув из уха наушник, через который доносились до него хвалебные речи гостя, и ушел.