Арест Савченко

Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Телезрители в экстазе довели Головина до смущения

Александр Головин. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
продолжениеГалкина вывел из себя триумф россиян
Полузащитник Александр Головин не выдержал хвалебных од в свой адрес

После матча с Саудовской Аравией (5:0) Головин решил дать, что называется, по горячим следам интервью в микс-зоне корреспонденту программы "Пусть говорят". Однако игрок вскоре сбежал от журналиста и гостей студии.

Один из гостей "Пусть говорят", дорвавшись до микрофона, решил излить всю радость от яркой победы над аутсайдером группы и игры Головина самому герою матча.

По теме

"Сегодня произошло рождение новой русской звезды. Под таким прессом сейчас находится этот игрок! Говорят, за него "Ювентус" борется, "Милан" приезжал на него посмотреть. И вот звезды проверяются именно так", – вещал болельщик.

Первая реакция Головина была довольно сдержанной, хотя и создавалось ощущение, что он слушал собеседника через силу – стоит хотя бы посмотреть на его плотно сжатые губы. Однако вежливое молчание футболист вскоре нарушил, вынув из уха наушник, через который доносились до него хвалебные речи гостя, и ушел. 


Артем ВЕСЕЛЫЙ
новости партнеров
Загрузка...

В день начала ЧМ-2018 Украина подготовила теракт

Под удар попадут иностранцы, находящиеся в Донбассе

В Крым стянули боевую технику

Россия ждет украинских провокаций

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей