Первый матч ЧМ-2018 в Москве собрал аншлаг

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Открытие мундиаля в "Лужниках" ознаменовалось до отказа заполненными трибунами. Об этом со ссылкой на пресс-службу ФИФА пишет ТАСС.
На первую игру ЧМ-2018 пришло 78 тысяч 11 человек. Арена вмещает ровно столько же – то есть на матче был аншлаг.
Встреча сборных России и Саудовской Аравии завершилась разгромным счетом 5:0, напоминает "Газета.ру". Победу нашей команде принесли Юрий Газинский, Артем Дзюба, Александр Головин и Денис Черышев.
Под удар попадут иностранцы, находящиеся в Донбассе
Россия ждет украинских провокаций