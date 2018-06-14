Первый матч ЧМ-2018 в Москве собрал аншлаг

На игру пришло 78 тысяч болельщиков

Открытие мундиаля в "Лужниках" ознаменовалось до отказа заполненными трибунами. Об этом со ссылкой на пресс-службу ФИФА пишет ТАСС.

На первую игру ЧМ-2018 пришло 78 тысяч 11 человек. Арена вмещает ровно столько же – то есть на матче был аншлаг.

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