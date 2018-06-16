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Франция вырвала победу у Австралии на ЧМ

продолжениеИсландцы удивили на ЧМ
Игра закончилась со счетом 2:1

Сборная Франции в упорной борьбе победила Австралию со счетом 2:1. В матче впервые использовали систему видеопомощи VAR, а также назначили два пенальти. 

У Франции голы забили Гризманн и Погба. 

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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