Франция вырвала победу у Австралии на ЧМ

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Сборная Франции в упорной борьбе победила Австралию со счетом 2:1. В матче впервые использовали систему видеопомощи VAR, а также назначили два пенальти.
У Франции голы забили Гризманн и Погба.
#FRA 2:1 #AUS— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 16 июня 2018 г.
С победой, Франция🇫🇷! Благодаря голам Гризманна и Погба чемпионы мира-1998 берут победный старт в России 👏👏👏#FRAAUS #ЧМ2018 pic.twitter.com/qAdHiV42p8
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