Исландцы удивили на ЧМ

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Сборная Исландии, которая впервые в истории выступает на чемпионате мира по футболу, сыграла в ничью с Аргентиной 1:1.
Отметим, что во втором тайме Месси не смог забить с пенальти. Вратарь соперников в прыжке отбил мяч. Такой результат порадовал болельщиков Исландии, которые заполнили стадион в Москве.
#ARG 1-1 #ISL— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 16 июня 2018 г.
Все! В дебютной игре на Чемпионате мира исландцам удалось отобрать очки у грозной Аргентины. Месси не реализовал 11-метровый удар😯#ARGISL #ЧМ2018 pic.twitter.com/3ldqZbxsJu
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