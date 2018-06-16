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Исландцы удивили на ЧМ

Футболисты показали достойную игры против сильного соперника

Сборная Исландии, которая впервые в истории выступает на чемпионате мира по футболу, сыграла в ничью с Аргентиной 1:1.

Отметим, что во втором тайме Месси не смог забить с пенальти. Вратарь соперников в прыжке отбил мяч. Такой результат порадовал болельщиков Исландии, которые заполнили стадион в Москве. 

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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