Исландцы удивили на ЧМ

Футболисты показали достойную игры против сильного соперника

Сборная Исландии, которая впервые в истории выступает на чемпионате мира по футболу, сыграла в ничью с Аргентиной 1:1.

Отметим, что во втором тайме Месси не смог забить с пенальти. Вратарь соперников в прыжке отбил мяч. Такой результат порадовал болельщиков Исландии, которые заполнили стадион в Москве.