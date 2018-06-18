Дзагоев заедает горе тортами

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Футболисту российской сборной Алану Дзагоеву 17 июня исполнилось 28 лет. Команда поздравила своего полузащитника и подарила имениннику громадный шоколадный торт.
На размещенном в микроблоге Twitter ролике видно, как Дзагоев тушит свечи на сладком подарке. Сейчас Дзагоев восстанавливается после травмы, полученной 14 июня во время игры со сборной Саудовской Аравии. Тогда в матче открытия чемпионата мира российская сборная выиграла у соперников с разгромным счетом 5:0.
Болельщики пожелали своему кумиру скорейшего выздоровления и возвращения на поле. "Крепись бро ты лучший, сам всё знаешь, дай Бог здоровья!!! С УВАЖЕНИЕМ!!! 👍😎✌⚽🏆", "Выздоравливай Алан!", " без тебя ни как ... верим в тебя ты нужен России !!! Покажи себя !!! Вперед к новым победам желаю победить всех соперников !!!", "Алан ты сила 💪", – написали поклонники полузащитника в Instagram российской команды (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).
Свой следующий матч Россия проведет с командой Египта на стадионе "Зенит-Арена" в Санкт-Петербурге.
Вот такой торт подарила команда Алану Дзагоеву на день рождения! 🎂 pic.twitter.com/X1yZ0qXwi6— Сборная России (@TeamRussia) 17 июня 2018 г.
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