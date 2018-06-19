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Египтяне собираются поставить сборную России на место

Фото: GLOBAL LOOK press/Ahmed Ramadan
продолжениеИностранные болельщики пришли в восторг от Крыма
Нападающий сборной Египта заявил о готовности к игре

Накануне матча с россиянами египетский нападающий Мохамед Салах выложил видео на своей официальной странице в Instagram, где прокомментировал предстоящую встречу с противником. 

Также в записи футболист поблагодарил своих болельщиков за поддержку и рассказал о своем карьерном росте.

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В комментариях под роликом нападающего поддержали не только поклонники из Египта, но и любители футбола из Афганистана, Пакистана и других стран. Один из фанатов призвал Мохамеда показать зрелищную игру:"Давай, Салах. Нужно поставить Россию на место" – передает URA.RU

Российская сборная сыграет с командой Египта уже во вторник, 19 июня, в Санкт-Петербурге. В матче со сборной Саудовской Аравии россияне победили со счетом 5:0. Однако, у команды Египта есть одно поражение в игре со сборной Уругвая.

Евгения КАРПУНИНА
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