Египтяне собираются поставить сборную России на место

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Накануне матча с россиянами египетский нападающий Мохамед Салах выложил видео на своей официальной странице в Instagram, где прокомментировал предстоящую встречу с противником.
Также в записи футболист поблагодарил своих болельщиков за поддержку и рассказал о своем карьерном росте.
В комментариях под роликом нападающего поддержали не только поклонники из Египта, но и любители футбола из Афганистана, Пакистана и других стран. Один из фанатов призвал Мохамеда показать зрелищную игру:"Давай, Салах. Нужно поставить Россию на место" – передает URA.RU.
Российская сборная сыграет с командой Египта уже во вторник, 19 июня, в Санкт-Петербурге. В матче со сборной Саудовской Аравии россияне победили со счетом 5:0. Однако, у команды Египта есть одно поражение в игре со сборной Уругвая.
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