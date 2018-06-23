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Немец назвал причину побед российских футболистов

Фото: GLOBAL LOOK press/Dmitry Golubovich
Бывший нападающий считает, что наша команда может дойти до финала

Экс-игрок Германии Кевин Кураньи назвал причину, по которой сборная России, несмотря на ожидания экспертов, успешно выступает на ЧМ.

По его мнению, россиянам помогает командный дух и поддержка родных трибун.

"Они очень сплотились в тренировочном лагере перед турниром: они поддерживают друг друга и получают удовольствие, играя вместе", – цитирует его Bild.

Кураньи также подчеркнул, что тренер Станислав Черчесов проделал большую работу с игроками, что дало результат.

"Сейчас у команды есть четкий план, который выглядит очень структурированным, – в этом узнается его почерк", – добавил он.

При этом, по словам экс-футболиста, наша команда может поймать кураж и дойти до финала.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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