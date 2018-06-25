Саудовская Аравия обыграла Египет

Матч прошел в Волгограде

Борьба между двумя сборными окончилась победой саудитов, которые забили в ворота противника два мяча. Египтяне сумели ответить только одним голом в исполнении Мохамеда Салаха, передает РИА ФАН.

У Саудовской Аравии отличились Салман Аль-Фарадж и Салим аль-Досари.

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Тем не менее, с чемпионата мира по футболу вылетели обе национальные команды.