Сборная Мексики проигнорировала фанатов в Екатеринбурге

Здоровье
- Раскрыто опасное свойство белка
- Правильная доза алкоголя борется с раком
- Найден неожиданный эффект голодания
650 новости
Мексиканская футбольная команда добралась до столицы Урала – на стадионе "Екатеринбург Арена" она встретится 27 июня со сборной Швеции.
По сообщению URA.RU, количество журналистов уральских и мексиканских СМИ превышает число футбольных болельщиков сборной Мексики. Латиноамериканские футболисты приветствовали своих немногочисленных поклонников, однако не стали общаться и фотографироваться с ними.
В предстоящем матче шведы, чтобы выйти в плей-офф чемпионата мира, должны победить, а вот мексиканцам хватит и ничейного счета.
Эксперты и ученые уже не первый год бьют тревогу
Советское наследие уничтожит миллионы человек