Сборная Мексики проигнорировала фанатов в Екатеринбурге

В будущей игре у двух сборных разные цели

Мексиканская футбольная команда добралась до столицы Урала – на стадионе "Екатеринбург Арена" она встретится 27 июня со сборной Швеции.

По сообщению URA.RU, количество журналистов уральских и мексиканских СМИ превышает число футбольных болельщиков сборной Мексики. Латиноамериканские футболисты приветствовали своих немногочисленных поклонников, однако не стали общаться и фотографироваться с ними.

В предстоящем матче шведы, чтобы выйти в плей-офф чемпионата мира, должны победить, а вот мексиканцам хватит и ничейного счета.

