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Сборная Мексики проигнорировала фанатов в Екатеринбурге

продолжениеРоссия специально поддалась Уругваю
В будущей игре у двух сборных разные цели

Мексиканская футбольная команда добралась до столицы Урала – на стадионе "Екатеринбург Арена" она встретится 27 июня со сборной Швеции. 

По сообщению URA.RU, количество журналистов уральских и мексиканских СМИ превышает число футбольных болельщиков сборной Мексики. Латиноамериканские футболисты приветствовали своих немногочисленных поклонников, однако не стали общаться и фотографироваться с ними.

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В предстоящем матче шведы, чтобы выйти в плей-офф чемпионата мира, должны победить, а вот мексиканцам хватит и ничейного счета. 

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