Россия специально поддалась Уругваю

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Д'Артаньян отечественного кинопрома уверен, что сегодняшний проигрыш -рискованный шаг. Однако впоследствии именно он доведет до мата фаворитов футбольного мира.
В недавнем поражении ярый болельщик "Зенита", актер Михаил Боярский усмотрел тактический ход тренера сборной России Станислава Черчесова. Напророчил нокаут очередному сопернику. Им станет лидер группы "В" – команда Испании, Португалии или Ирана.
"Сегодняшний матч – это тактическая хитрость Черчесова. Поэтому в будущем, думаю, он замахнется на Португалию и уберет Роналду", – заверил Боярский в эфире "Первого канала".
Он подчеркнул мастерство наших футболистов, которые, по мнению звездного болельщика, в усеченном составе играли еще слаженнее и активнее. Боярский не сомневается, что все лучшее, конечно, впереди. Коварный план Черчесова должен сработать.
"Остальное сделают наши ребята", – подытожил артист.
Сегодня, 25 июня, сборная России, если верить Боярскому, поддалась игрокам Уругвая, всухую проиграв им в последнем матче группового этапа чемпионата мира по футболу со счетом 0:3. Эта игра уже ничего не решала, так как обе команды прошли в плей-офф турнира.
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