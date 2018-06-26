На матче ЧМ умер египетский журналист

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Во время матча Саудовская Аравия – Египет скончался комментатор Абдель Рахим Мохамед. На 95-й минуте игры он почувствовал себя плохо. Сразу после эфира его доставили в больницу, однако врачи ничем не смогли помочь.
Причиной смерти стал инфаркт, передает Youm7.
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