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На матче ЧМ умер египетский журналист

продолжениеРоссийская сборная напугала испанцев
Он почувствовал себя плохо после поражения родной команды

Во время матча Саудовская Аравия – Египет скончался комментатор Абдель Рахим Мохамед. На 95-й минуте игры он почувствовал себя плохо. Сразу после эфира его доставили в больницу, однако врачи ничем не смогли помочь.

Причиной смерти стал инфаркт, передает Youm7.

Сборная Египта проиграла заключительный матч и завершила турнир в России.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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