Можно и потерпеть: Роналду жил в ужасном номере во время ЧМ

Капитан сборной Португалии наотрез отказался от "люкса"

Пятикратный обладатель "Золотого мяча", звезда футбола Криштиану Роналду жил в гостинице в столице Республики Мордовия в стандартном номере.

Скромная комната, лаконичный санузел, покрытый ковролином пол – такую обстановку выбрал капитан португальцев вместо положенных ему по статусу люксовых апартаментов. Возможно, легендарный футболист предпочел разместиться в номере 607 из-за того, что 7 – его счастливое число, ведь на его футболке именно такая цифра.

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В гостинице порталу "Столица С" рассказали, что португальцы мало ходили по отелю, в основном спортсмены отсиживались в своих номерах. Работникам было запрещено фотографироваться с футбольными звездами, но команды Португалии, Дании, Японии и Туниса, останавливавшиеся в отеле, подписали на память мячи и оставили отзывы в книге посетителей.

Перед игрой футболисты смогли прогуляться по городу, причем на площадь Тысячелетия они выбирались через запасный выход.



В своем номере Роналду жил один, впрочем, как и остальные футболисты. Сейчас за умеренную плату чуть больше 4 тыс. рублей каждый может почувствовать себя футбольной звездой мирового масштаба.