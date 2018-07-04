Можно и потерпеть: Роналду жил в ужасном номере во время ЧМ

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Пятикратный обладатель "Золотого мяча", звезда футбола Криштиану Роналду жил в гостинице в столице Республики Мордовия в стандартном номере.
Скромная комната, лаконичный санузел, покрытый ковролином пол – такую обстановку выбрал капитан португальцев вместо положенных ему по статусу люксовых апартаментов. Возможно, легендарный футболист предпочел разместиться в номере 607 из-за того, что 7 – его счастливое число, ведь на его футболке именно такая цифра.
В гостинице порталу "Столица С" рассказали, что португальцы мало ходили по отелю, в основном спортсмены отсиживались в своих номерах. Работникам было запрещено фотографироваться с футбольными звездами, но команды Португалии, Дании, Японии и Туниса, останавливавшиеся в отеле, подписали на память мячи и оставили отзывы в книге посетителей.
Перед игрой футболисты смогли прогуляться по городу, причем на площадь Тысячелетия они выбирались через запасный выход.
В своем номере Роналду жил один, впрочем, как и остальные футболисты. Сейчас за умеренную плату чуть больше 4 тыс. рублей каждый может почувствовать себя футбольной звездой мирового масштаба.
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