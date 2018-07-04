Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Можно и потерпеть: Роналду жил в ужасном номере во время ЧМ

Криштиану Роналду. Фото: GLOBAL LOOK press/Christian Charisius/dpa
продолжениеРоссия нацелилась на золото ЧМ-2018
Капитан сборной Португалии наотрез отказался от "люкса"

Пятикратный обладатель "Золотого мяча", звезда футбола Криштиану Роналду жил в гостинице в столице Республики Мордовия в стандартном номере. Фото:101hotels

Скромная комната, лаконичный санузел, покрытый ковролином пол – такую обстановку выбрал капитан португальцев вместо положенных ему по статусу люксовых апартаментов. Возможно, легендарный футболист предпочел разместиться в номере 607 из-за того, что 7 – его счастливое число, ведь на его футболке именно такая цифра. Фото:101hotels

По теме

В гостинице порталу "Столица С" рассказали, что португальцы мало ходили по отелю, в основном спортсмены отсиживались в своих номерах. Работникам было запрещено фотографироваться с футбольными звездами, но команды Португалии, Дании, Японии и Туниса, останавливавшиеся в отеле, подписали на память мячи и оставили отзывы в книге посетителей. Фото:101hotels

Перед игрой футболисты смогли прогуляться по городу, причем на площадь Тысячелетия они выбирались через запасный выход. 

В своем номере Роналду жил один, впрочем, как и остальные футболисты. Сейчас за умеренную плату чуть больше 4 тыс. рублей каждый может почувствовать себя футбольной звездой мирового масштаба. 

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Россия обокрала украинцев

По мнению народного избранника, россияне присвоили себе название чужой страны

Польша раскрыла опасность "Северного потока-2"

Варшава задумала оставить Москву без рычагов влияния

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей