Путин досрочно узнал победителя ЧМ

Политику рассказали об этом звезды спорта

Президент России Владимир Путин во время встречи с футбольными легендами в шутку попросил их назвать сборную, которая возьмет трофей на чемпионате мира по футболу, за "закрытыми дверями".

"Вы – эксперты мирового класса, может быть, когда пресса уйдёт, вы со мной поделитесь, кто, по вашему мнению, станет обладателем кубка в этом году", – цитирует его L!FE.

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Также во время встречи глава государства подчеркнул, что мундиаль преподносит много сюрпризов, однако именно за это игру полюбили миллионы человек.

Кроме того, Путин поблагодарил гостей, которые разрушили многие стереотипы о России.

"Так называемые народные журналисты, которые работают в личном качестве в соцсетях, они как раз способствовали тому, что многие стереотипы о России просто рухнули", – подчеркнул президент.

В субботу, 7 июня, в Сочи состоится четвертьфинальный матч между Россией и Хорватией.