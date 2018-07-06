Путин досрочно узнал победителя ЧМ

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Президент России Владимир Путин во время встречи с футбольными легендами в шутку попросил их назвать сборную, которая возьмет трофей на чемпионате мира по футболу, за "закрытыми дверями".
"Вы – эксперты мирового класса, может быть, когда пресса уйдёт, вы со мной поделитесь, кто, по вашему мнению, станет обладателем кубка в этом году", – цитирует его L!FE.
Также во время встречи глава государства подчеркнул, что мундиаль преподносит много сюрпризов, однако именно за это игру полюбили миллионы человек.
Кроме того, Путин поблагодарил гостей, которые разрушили многие стереотипы о России.
"Так называемые народные журналисты, которые работают в личном качестве в соцсетях, они как раз способствовали тому, что многие стереотипы о России просто рухнули", – подчеркнул президент.
В субботу, 7 июня, в Сочи состоится четвертьфинальный матч между Россией и Хорватией.
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