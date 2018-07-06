Соловьев ответил Рубинштейну за нашу сборную

Виртуозы слова схлестнулись по поводу футбола

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова поэта Льва Рубинштейна, отказавшегося считать сборную РФ по футболу "своей".

"Человек пропустил замечательную возможность промолчать", – сокрушенно заметил Соловьев в Twitter.

Ранее Рубинштейн заявил, что "если даже эти "наши" и говорят на одном со мной языке, и если на обложках моего и их паспортов и изображен один и тот же герб, считать их лишь на этом основании "нашими" я никак не могу". Свою позицию поэт объяснил тем, что, по его мнению, футбол сегодня – это не спортивная игра, а политическое средство.

Интернет-пользователи эмоционально отреагировали на слова Льва Рубинштейна.



"А Россия отказалась считать Рубинштейна своим", – написал @votsvis.

"А Россия отказалась считать Рубинштейна поэтом", – подхватил @Mumpel.

"Каждый раз удивляет, когда такая тля возносит себя над народом", – отметил @minerk523.

"Стесняюсь спросить: а кто это такой?" – удивился @AReznickov.

Сборная РФ по футболу победила испанцев в 1/8 чемпионата мира. В субботу, 7 июля, ей предстоит побороться за выход в полуфинал с командой Хорватии.