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Соловьев ответил Рубинштейну за нашу сборную

Владимир Соловьев. Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Виртуозы слова схлестнулись по поводу футбола

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова поэта Льва Рубинштейна, отказавшегося считать сборную РФ по футболу "своей".

"Человек пропустил замечательную возможность промолчать", – сокрушенно заметил Соловьев в Twitter.

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Ранее Рубинштейн заявил, что "если даже эти "наши" и говорят на одном со мной языке, и если на обложках моего и их паспортов и изображен один и тот же герб, считать их лишь на этом основании "нашими" я никак не могу". Свою позицию поэт объяснил тем, что, по его мнению, футбол сегодня – это не спортивная игра, а политическое средство.

Интернет-пользователи эмоционально отреагировали на слова Льва Рубинштейна.

"А Россия отказалась считать Рубинштейна своим", – написал @votsvis.

"А Россия отказалась считать Рубинштейна поэтом", – подхватил @Mumpel.

"Каждый раз удивляет, когда такая тля возносит себя над народом", – отметил @minerk523.

"Стесняюсь спросить: а кто это такой?" – удивился @AReznickov.  

Сборная РФ по футболу победила испанцев в 1/8 чемпионата мира. В субботу, 7 июля, ей предстоит побороться за выход в полуфинал с командой Хорватии.

Вера СВЕТЛОВА
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