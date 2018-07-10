Тренер сборной Англии рассказал о настоящей России
Еще до начала мундиаля журналисты поработали над образом Москвы. Правда, в газетных материалах он был далек от идеала.
То, что пишут в британских СМИ, сплошная ложь и провокация, не сомневался наставник сборной Англии Гарет Саутгейт. А попав в Россию, окончательно убедился в своей правоте.
По теме
"Перед турниром пришлось видеть много неприятных историй. Я уже тогда думал, что они являются ложью, и они таковыми и оказались", – поделился Саутгейт в интервью "ТАСС".
Специалист также похвалил организацию турнира во всех 11 городах, которые принимают футболистов, а гостеприимство россиян, по его мнению, – это "просто фантастика".
Британец вспомнил прошлогодний Кубок конфедераций, который Россия провела также на высшем уровне.
Впервые за 52 года сборная Англии прорвалась в полуфинал мирового первенства. Завтра, 11 июля, она сразится с хорватами в 21:00 в "Лужниках".
По мнению Саутгейта, победа его команды в этом турнире может затмить триумф национальной сборной 1966 года, сообщает "Газета.Ru".
Белоруссия запретит георгиевские ленточки
Символ Победы приобрел у жителей республики нехорошие ассоциации
Второй Скрипаль раскроет правду об отравлении
Пострадавший в Эймсбери мужчина пришел в себя
Новости партнеров
Фоторепортаж
Новости Украины
- Украина готовится к газовому суициду
- Порошенко "запечатает" границу с Россией
- Незалежная заразила Азовское море холерой
НЛО
- Знаменитый гений встречался с пришельцами
- Гигантский НЛО напугал россиян
- Советские военные тайно исследовали НЛО
Выбор читателей
- Крымский мост прогнулся
- Рядом с перевалом Дятлова взорвали ядерную бомбу
- Скрипаль подала тайный знак о помощи
- НАТО сделала России военное предупреждение
- Названа причина смерти Говорухина
- Открытие ЧМ-2018 вызвало скандал
- Крымский мост штормит
- Вид Юлии Скрипаль после отравления шокировал весь мир
- Врач предрек Волочковой скорый конец
- Это он Терезе Мэй: Уильямс показал неприличный жест на открытии ЧМ
- Путин рассказал о смерти Скрипалей
- За треснутым Крымским мостом следят из космоса
- Раскрыта тайна резкой перемены в Ротару
- Юлию Скрипаль убирают
- В Волгограде перед стартом ЧМ произошло страшное ЧП
- В театре Джигарханяна новый скандал
- В Европе грубо ошиблись насчет "Южного потока"
- Рубль пал
- Крымский мост заглох
- Джигарханян получил нож в спину
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина