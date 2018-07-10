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Тренер сборной Англии рассказал о настоящей России

Гарет Саутгейт. Фото: GLOBAL LOOK press/imago sportfotodienst
продолжениеМакрон доволен: Франция вышла в финал ЧМ-2018
Британские СМИ распространяли грязную ложь о стране-хозяйке ЧМ-2018

Еще до начала мундиаля журналисты поработали над образом Москвы. Правда, в газетных материалах он был далек от идеала.

То, что пишут в британских СМИ, сплошная ложь и провокация, не сомневался наставник сборной Англии Гарет Саутгейт. А попав в Россию, окончательно убедился в своей правоте.

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"Перед турниром пришлось видеть много неприятных историй. Я уже тогда думал, что они являются ложью, и они таковыми и оказались", – поделился Саутгейт в интервью "ТАСС".

Специалист также похвалил организацию турнира во всех 11 городах, которые принимают футболистов, а гостеприимство россиян, по его мнению, – это "просто фантастика".

Британец вспомнил прошлогодний Кубок конфедераций, который Россия провела также на высшем уровне.

Впервые за 52 года сборная Англии прорвалась в полуфинал мирового первенства. Завтра, 11 июля, она сразится с хорватами в 21:00 в "Лужниках".

По мнению Саутгейта, победа его команды в этом турнире может затмить триумф национальной сборной 1966 года, сообщает "Газета.Ru".

Оксана ПОДТУРКИНА
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