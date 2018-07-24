Россиянин получил заманчивое предложение

Лишенный бронзовой медали на Олимпиаде в Пхёнчхане спортсмен решил из двух зол выбрать наименьшее. Он готов на сделку со Всемирной федерацией кёрлинга, которая предлагает Александру Крушельницкому во всем сознаться.

Если он возьмет на себя вину за употребление мельдония, то получит дисквалификацию на два года вместо четырех обещанных ранее. Досудебное соглашение можно будет подписать 9 сентября в ходе конференции организации в Будапеште.

Ее предложение заманчивое, поскольку судебные разбирательства могут отнять у Крушельницкого гораздо больше времени. Поэтому пока единственно возможный вариант – это принять ультиматум, считает президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищев.

"Основное наше требование, чтобы в соглашении было прописано, что наше расследование по делу Крушельницкого продолжается. Доказательства, если они будут найдены, будут представлены в суде, и срок дисквалификации может быть уменьшен", – пояснил Свищев агентству "Р-спорт".

По его словам, есть возможность оправдать Крушельницкого и даже вернуть медаль. Правда, шансы на то, чтобы получить назад олимпийскую "брозу", невелики.

Напомним, ее спортсмен завоевал на Играх в Пхёнчхане в дабл-миксте вместе с супругой Анастасией Брызгаловой. По ее мнению, двухгодичная дисквалификация – более щадящий срок для ее мужа, которого практически сразу после объявления результатов Олимпиады обвинили в применении допинга.

"Мы обсуждали с адвокатами, как будет лучше для нас, чтобы мы как можно раньше вернулись на лед. Как мы поняли, вариантов особо нет, нужно выбирать из того, что нам предложили. Мы общались с адвокатами, федерацией, и было принято решение, что будем решать данный вопрос без суда", – объяснила Брызгалова решение российского дуэта "ТАСС".

Она уточнила, что расследование будет продолжено, а срок может быть уменьшен.

"Это самый безболезненный вариант для нас. Саша вернется после этого еще сильнее", – считает Анастасия.