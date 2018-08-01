Футболист сборной России угодил в страшное ДТП

Машина вдребезги, однако здоровью спортсмена ничего не угрожает

Футболист сборной России и ФК "Краснодар" Федор Смолов попал в ДТП. Спортсмен не справился с управлением дорогого BMW M5 First Edition, стоимость которого оценивается в 9 млн рублей.

В результате Смолов врезался в отбойник. К счастью, футболист не пострадал, однако машина, скорее всего, восстановлению не подлежит, сообщает издание "Кубанские новости.

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Напомним, что Федор играл в решающем матче ЧМ против Хорватии. В серии пенальти форвард не смог забить. Из-за этого против него ополчились многие болельщики, а сам спортсмен принес свои извинения.