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Снова допинг: российский атлет отстранен от соревнований

Фото: GLOBAL LOOK press/Sven Hoppe
Претендент на звание лучшего легкоатлета досрочно сошел с дистанции

Российский прыгун в высоту, серебряный призер чемпионата мира – 2017 Данил Лысенко отстранен от соревнований решением Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Информация об этом опубликована на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Сообщается, что Лысенко обвиняется в нарушении антидопинговых правил в части положений о доступности.

Пока отстранение временное. Сейчас у спортсмена есть два пути. Он может признать вину либо ее опровергнуть. Во втором случает дело будет передано в Спортивный арбитражный суд (CAS). На размышления у атлета есть 10 дней. Если его признают виновным, ему грозит дисквалификация до двух лет: именно такое наказание положено за три нарушения правил доступности (непредоставление информации о местонахождении/пропуск теста/предоставление неточной информации) в течение 12 месяцев.

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Впрочем, пока отчаиваться рано, считает спортивный юрист Артем Пацев. "Были случаи, когда из-за конкретных обстоятельств CAS в рамках апелляции отменял один флажок (одно нарушение правил доступности) из трех, и дисквалификация на спортсмена не налагалась", – рассказал Пацев РИА "Новости".

При этом сам спортсмен признает, что не заполнял документы с должной тщательностью, за что и пострадал.

"Я страшно расстроен. Что сказать? Сам виноват. Относился к заполнению системы ADAMS, так скажем, поверхностно. Это моя халатность", – сказал он, подчеркивая, что никогда специально не отлынивал от сдачи проб и все они были чистыми.

Напомним, лучший результат сезона 21-летнего Лысенко – 2,40 метра. В связи с этим он считался главным претендентом на победу в чемпионате Европы. Он также номинирован Европейской легкоатлетической ассоциацией на звание лучшего легкоатлета июля 2018 года.

Вера СВЕТЛОВА
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