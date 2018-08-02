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Футболисты РФ избегут допинг-скандала

Фото: GLOBAL LOOK press
Отлучение легкоатлетов и лыжников от Олимпиад принесло хоть какую-то пользу

Сборную России по футболу никогда не уличат в употреблении запрещенных стимулирующих препаратов. Об этом заявил российский журналист и телеведущий Владимир Познер. По его мнению, у допинг-офицеров и чиновников даже не возникнет попыток что-либо "накопать".

"То, как они (футболисты РФ) играют, не наводит на эти мысли, давайте будем откровенны", – написал Познер на своем сайте.

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А выход России на ЧМ-2018 в плей-офф журналист считает чистой воды удачей.

"Повезло, во-первых, с группой, все-таки две очень слабые команды: Саудовская Аравия и Египет. Повезло с тем, что именно с этими командами мы вначале играли, а не с сильными; если бы мы в начале играли с сильными командами – настроение было бы совсем другое. А так, первая победа 5:0, вторая победа 3:1. Мы вышли в следующий круг", – напоминает Познер.

Кроме того, он полагает, что российские спортсмены сделали должные выводы после допинг-скандала в 2016 г., когда наши легкоатлеты и представители других федераций не были допущены к Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, а потом и в Пхёнчхане.

"Это урок суровый, да, этот урок пошел нам на пользу", – убежден телеведущий. 

Ранее в ФИФА заявили, что в допинг-пробах, взятых на ЧМ-2018, нарушений не выявлено.

Вера СВЕТЛОВА
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