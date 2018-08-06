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Вокруг ЧМ-2022 разразился скандал

Фото: GLOBAL LOOK press
Раскрылась схема обмана во время выбора хозяйки турнира

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер рассказал правду о получении Катаром права на проведение чемпионата мира в 2022 году. Об этом он написал в книге "Моя правда".

Блаттер утверждает, что доклад специальной инспекции организации о кандидатах на проведение турнира никто не читал. По его словам, чиновники приняли решение заранее в результате сговора.

"Если бы мы внимательно прочитали доклад, то увидели бы, что чемпионат мира нельзя проводить в Катаре", – цитирует Йозефа газета The Times.

Он подчеркнул, что вице-президента ФИФА Мишеля Платини попросили изменить свой голос Николя Саркози и шейх Тамим бен Хамад Аль Тани. Однако сам чиновник отрицает, что такой разговор был.

"Я не знаю и не хочу знать, была ли связь между получением Катара права на проведение чемпионата мира и тем, что произошло дальше. Доха потратила миллиарды евро на авиационные контракты с Францией и на покупку парижского футбольного клуба ПСЖ", – добавил экс-президент организации.

Напомним, что Йозефа Блаттера и Мишеля Платини отстранили от футбольной деятельности на 8 лет. Однако позже Спортивный арбитражный суд сократил срок до 6 лет.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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