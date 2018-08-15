Украинский футболист подразнил россиян флагом страны

Уроженец Мелитополя бесстрашно выразил свой "патриотизм"

Футболист греческого ПАОК Евгений Хачериди 14 августа после окончания игры с московской командой продемонстрировал болельщикам на трибунах щитки цветов украинского флага.

Теперь игроку грозит серьезный штраф, так как правила ФИФА и УЕФА запрещают использовать политические символы на спортивной экипировке, сообщает РИА ФАН.

Лол, вот это комплексы у человека. «Защитник греческого ПАОК Евгений Хачериди показал болельщикам щитки в цветах флага Украины после матча со "Спартаком".» pic.twitter.com/zogjSGsV7I По теме В Греции избили российских туристов 14 августа 2018 г.

В соцсетях осудили выходку греческого защитника. "Да это смешно просто – демонстративно показывать свои щитки кому-то. Комплекс младшего брата, как он есть", написал в Twitter один пользователь. "Смотришь иногда в новостях как комедию какую то и не больше. ну а этот персонаж – дурак просто какой то не повзрослевший. сейчас все будем бессильной злобой истекать видя его смелость и хохлятское могущество)))" – согласился с ним другой.

"Мое мнение – все, кто пишет и обращает внимание на щитки Хачериди – просто недалекие неумные и несерьезные люди. Клоуны", – подытожил третий. "Наконец-то Украина встанет с колен!!!Женя молодец!!!" – восхитился еще один пользователь, то ли радуясь, то ли иронизируя над Хачериди.

Во вторник, 14 августа, "Спартак" на столичном стадионе "Открытие-Арена" сыграл вничью 0:0 с греческим клубом ПАОК. Этот результат выбил московскую команду из борьбы в Лиге чемпионов.