Египетский футболист раскрыл правду о ЧМ-2018

Спортсмен нашел виновных в неудаче сборной на мундиале

Нападающий "Ливерпуля" и сборной Египта Мохаммед Салах обвинил федерацию своей страны, а также организаторов турнира в провале команды на чемпионате мира по футболу в России.

По его словам, Федерация футбола Египта (ФФЕ) отказала ему в просьбе обеспечить игроков охраной во время поездок в Грозном. При этом Салах пожаловался, что все болельщики знали, в каком отеле остановилась команда, и постоянно отвлекали игроков от тренировок, что сказалось на итоговом результате.

"Дважды я не мог пойти в ресторан, поскольку мне сказали, что нельзя выходить из-за толпы, которая собралась внутри отеля. Меня часто беспокоили гости, которые приходили ко мне и хотели поговорить", – сказал спортсмен на своей странице в Facebook.

Напомним, сборная Египта неудачно выступила на ЧМ-2018, заняв последнее место в группе.