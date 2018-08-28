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Египетский футболист раскрыл правду о ЧМ-2018

Мохаммед Салах. Фото: GLOBAL LOOK press/Frank Hoermann
Спортсмен нашел виновных в неудаче сборной на мундиале

Нападающий "Ливерпуля" и сборной Египта Мохаммед Салах обвинил федерацию своей страны, а также организаторов турнира в провале команды на чемпионате мира по футболу в России.

По его словам, Федерация футбола Египта (ФФЕ) отказала ему в просьбе обеспечить игроков охраной во время поездок в Грозном. При этом Салах пожаловался, что все болельщики знали, в каком отеле остановилась команда, и постоянно отвлекали игроков от тренировок, что сказалось на итоговом результате.

"Дважды я не мог пойти в ресторан, поскольку мне сказали, что нельзя выходить из-за толпы, которая собралась внутри отеля. Меня часто беспокоили гости, которые приходили ко мне и хотели поговорить", – сказал спортсмен на своей странице в Facebook.

Напомним, сборная Египта неудачно выступила на ЧМ-2018, заняв последнее место в группе.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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