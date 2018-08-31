Доигрался: от Роналду отказались в сборной

Нападающийпосмотрит матчи национальной команды по телевизору

Сборная Португалии опубликовала состав, в который вошли 24 футболиста, начинающие подготовку к матчам. Об этом сообщается на странице команды в Twitter.

В числе игроков неожиданно не оказалось лучшего нападающего предыдущего сезона по версии УЕФА Криштиану Роналду. Сам игрок пока никак не отреагировал на эту новость.

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Первую встречу в новом сезоне игроки проведут со сборной Хорватии. Товарищеский матч состоится 6 сентября. Затем последует групповой этап Лиги наций, где португальцы сыграют 10 сентября со сборной Италии.

A equipa de Quinas ao peito, vai ter estes nomes nas costas. 👊 Estamos prontos! 🇵🇹 #TudoPorPortugal



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Роналду готовится к сезону в итальянском "Ювентусе", в который он перешел в июле из испанского "Реала" за €112 миллионов.