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Над Роналду пошутили одноклубники

Криштиану Роналду. Фото: GLOBAL LOOK press/Fei Maohua
Игрок пытается прижиться в новом коллективе

Португальский футболист Криштиану Роналду продолжает готовиться к сезону в новом клубе – итальянском "Ювентусе". В июле игрок перешел сюда из испанского "Реала" за €112 миллионов.

На одной из тренировок одноклубник Роналду Даниэле Ругани в шутку поиздевался над Роналду. Он нашел способ, как не дать знаменитому португальцу забить гол.

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В игре Ругани отодвинул маленькие ворота перед форвардом. Однако мастерство португальца позволило даже в этом моменте найти выход. 

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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