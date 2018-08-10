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Португальский футболист Криштиану Роналду продолжает готовиться к сезону в новом клубе – итальянском "Ювентусе". В июле игрок перешел сюда из испанского "Реала" за €112 миллионов.
На одной из тренировок одноклубник Роналду Даниэле Ругани в шутку поиздевался над Роналду. Он нашел способ, как не дать знаменитому португальцу забить гол.
В игре Ругани отодвинул маленькие ворота перед форвардом. Однако мастерство португальца позволило даже в этом моменте найти выход.
Well @DanieleRugani, that's one way to stop @Cristiano...! 😂#ForzaJuve pic.twitter.com/qavJ3WLbXd— JuventusFC (@juventusfcen) 9 августа 2018 г.
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