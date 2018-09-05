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Шестикратный чемпион Олимпийских игр по шорт-треку Виктор Ан завершил свою карьеру. Об этом рассказал глава Федерации конькобежного спорта России Алексей Кравцов.
По его словам, спортсмен отказался работать в нашей стране тренером.
"Мы очень благодарны ему за весь вклад, который он сделал в развитие шорт-трека", – цитирует Кравцова РИА "Новости".
Напомним, что Ан выступал на Играх в 2006 году в составе сборной Южной Кореи, однако в 2014 году он был представителем России. До Олимпиады в Пхенчхане его не допустили из-за допингового скандала.
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