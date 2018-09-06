Неймар опозорил Роналду на тренировке

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Нападающий клуба "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймар во время тренировки спародировал футболиста Криштиану Роналду.
Бразилец забил мяч в пустые ворота со штрафного, после чего побежал по полю, приставив ладонь к уху. Затем он прыгнул в воздух и приземлился на широко расставленные ноги, что является фирменным празднованием забитого гола Роналду.
A Neymar goal ⚽️— BBC Sport (@BBCSport) 5 сентября 2018 г.
A Ronaldo celebration 👀 pic.twitter.com/d8KaQ829UP
Как отреагировал португальский футболист, пока неизвестно, однако партнерам Неймара очень понравилась пародия.
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