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Неймар опозорил Роналду на тренировке

Неймар. Фото: GLOBAL LOOK press/Panoramic
Бразильский форвард посмеялся над стилем празднования гола португальца

Нападающий клуба "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймар во время тренировки спародировал футболиста Криштиану Роналду.

Бразилец забил мяч в пустые ворота со штрафного, после чего побежал по полю, приставив ладонь к уху. Затем он прыгнул в воздух и приземлился на широко расставленные ноги, что является фирменным празднованием забитого гола Роналду.

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Как отреагировал португальский футболист, пока неизвестно, однако партнерам Неймара очень понравилась пародия. 

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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