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Тренер Медведевой раскритиковал российских коллег

Евгения Медведева. Фото: GLOBAL LOOK press/Scott Mc Kiernan
Канадский специалист перечислил недостатки прежней школы своей подопечной

Брайан Орсер не может нарадоваться на появившуюся весной в его команде фигуристку. По мнению нового наставника, работоспособности Евгении Медведевой может позавидовать любой спортсмен.

В то же время канадский тренер высказал свое недовольство в адрес российской школы фигурного катания. 

"Сложность в том, что с ней никогда не работали как со взрослой, а это именно то, чем мы занимаемся сейчас. Юниорская работа совсем другая, поэтому адаптация тоже требует определенного времени", – признался Орсер в беседе с корреспондентом "Р-Спорт".

Специалист назвал Медведеву "перфекционисткой по своей натуре", от которой в восторге также хореографы из его команды.

"Быстро ли она учится? Она постоянно открыта ко всему новому, умеет работать с очень высокой интенсивностью", – заверил он, отметив, что остался доволен первой тренировкой Евгении, которая прошла на льду подмосковной олимпийской базы.

"Полностью удовлетворен. Достаточно, думаю, сказать, что и я, и Женя летели в Москву с чувством огромного предвкушения. Хочется, наконец, показать программы, показать то, что нам удалось сделать за прошедшие месяцы. Не скажу, что речь идет о каких-то глобальных изменениях, но эти изменения, безусловно, произошли. На мой взгляд, Женя сильно прибавила в катании, но эта работа, как вы знаете, не делается "от" и "до" – она бесконечна", – резюмировал канадец.

Он вместе со своей подопечной прибыл в Москву накануне. В это воскресенье, 9 сентября, в столице пройдут контрольные прокаты сборной России, в которых фигуристка примет участие.

Евгения Медведева – двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года. Свои медали она заработала под руководством мастера спорта по фигурному катанию Этери Тутберидзе, которая была рядом с с ней на протяжении 11 лет.

Однако в мае "перебежчица" заявила о смене наставника, а в июне переехала на родину хоккея. Теперь ее тренером является Брайан Орсер. Первое время поговаривали о смене гражданства Медведевой, однако она опровергла все слухи.

Оксана ПОДТУРКИНА
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