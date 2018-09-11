Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Тренера чехов выгнали после позорного поражения россиянам

Карел Яролим. Фото: GLOBAL LOOK press/Bruno Fahy
От следующего наставника болельщики ждут "нового импульса"

Национальная сборная по футболу больше не будет выступать под руководством Карела Яролима. Причина скоропостижного расставания – неудовлетворительные результаты. Имя нового тренера пока не названо.

"Ситуация несостоятельна и должна быть решена немедленно. Я рад, что мы с Карелом [Яролимом] сумели договориться не ждать, потому что команде нужен новый импульс прямо сейчас", – пояснил глава Футбольной ассоциации Чешской Республики (FACR) Мартин Малик.

Накануне экспериментальный состав сборной России разгромил чешских футболистов в товарищеском матче. Финальный свисток раздался на позорном для последних счете – 1:5. Не в пользу подопечных Яролима завершился поединок с украинской командой в Лиге наций. Итог стартовой домашней встречи – 1:2.

В свою очередь теперь уже экс-наставник сборной Чехии поблагодарил ассоциацию за возможность возглавлять национальную команду.

"К сожалению, мы не сумели оправдать ожидания, которые на нас возлагались. После последнего матча против сборной России я пришел к выводу, что команде нужен новый вызов. В течение ночи мы с руководством FACR договорились о прекращении сотрудничества, желаю удачи своему преемнику, кто бы им ни оказался", – заверил Яролим.

Под его руководством команда тренируется с 2016 года. За это время она пробилась в финальную часть ЧМ-2018, который проходил в России.

Оксана ПОДТУРКИНА
новости партнеров
Загрузка...

Санкции против РФ продержатся до мая

Италии надоело терпеть убытки

Поляки похвастались антироссийскими чистками

Из МИД страны выгнали всех "коммунистов" и выпускников МГИМО

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей