Тренера чехов выгнали после позорного поражения россиянам

От следующего наставника болельщики ждут "нового импульса"

Национальная сборная по футболу больше не будет выступать под руководством Карела Яролима. Причина скоропостижного расставания – неудовлетворительные результаты. Имя нового тренера пока не названо.

"Ситуация несостоятельна и должна быть решена немедленно. Я рад, что мы с Карелом [Яролимом] сумели договориться не ждать, потому что команде нужен новый импульс прямо сейчас", – пояснил глава Футбольной ассоциации Чешской Республики (FACR) Мартин Малик.

Накануне экспериментальный состав сборной России разгромил чешских футболистов в товарищеском матче. Финальный свисток раздался на позорном для последних счете – 1:5. Не в пользу подопечных Яролима завершился поединок с украинской командой в Лиге наций. Итог стартовой домашней встречи – 1:2.

В свою очередь теперь уже экс-наставник сборной Чехии поблагодарил ассоциацию за возможность возглавлять национальную команду.

"К сожалению, мы не сумели оправдать ожидания, которые на нас возлагались. После последнего матча против сборной России я пришел к выводу, что команде нужен новый вызов. В течение ночи мы с руководством FACR договорились о прекращении сотрудничества, желаю удачи своему преемнику, кто бы им ни оказался", – заверил Яролим.

Karel Jarolím po vzájemné dohodě opouští pozici trenéra české reprezentace. Fotbalová asociace se v nejbližších dnech setká s kandidáty, kteří by ho mohli nahradit. Děkujeme, trenére. pic.twitter.com/ZOPf6ATTTd — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) 11 сентября 2018 г.

Под его руководством команда тренируется с 2016 года. За это время она пробилась в финальную часть ЧМ-2018, который проходил в России.