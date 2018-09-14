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Юлию Ефимову пытались зарезать

Юлия Ефимова. Фото: instagram.com/pryanya93
Спортсменка неоднократно попадала в рискованные ситуации

Пятикратная чемпионка мира Юлия Ефимова призналась, что были случаи, когда ее жизнь оказывалась в опасности.

"Один раз я попала на разборку афроамериканцев... Я ждала автобуса. И вдруг одна женщина достала нож и начала орать, что хочет зарезать именно меня", – рассказала спортсменка в интервью газете "Советский спорт".

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К счастью, мимо проезжала полицейская машина. Стражи порядка хотели опросить Юлию как свидетеля, но та притворилась, что не понимает по-английски. По словам Ефимовой, ей не хотелось терять время в участке, да и страшно было сказать что-то не то – вдруг потом начнут мстить.

Вспомнила Юлия и встречу с маньяком. "Однажды от такого убегали в Таганроге. Очень был похож на Чикатило. Видимо, больной", – поведала спортсменка. Она добавила, что шла с подругами – девушкам было по 14 лет – и увидела, как от мужчины прочь бегут дети и кричат.

"И тут он останавливается, смотрит на нас. Начинает подмигивать одним глазом. Его передергивает. Мы его аккуратно обходим. Но тут он начинает за нами идти. Потом – бежать", – с ужасом рассказала Ефимова. По словам звезды, юные спортсменки во всю прыть убегали от маньяка, а он все никак не отставал. Только когда девушки выбежали на людную улицу, опасный незнакомец скрылся.

Валентина МАЙОРОВА
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