Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Дзюба раскрыл секрет своих побед

Артем Дзюба. Фото: GLOBAL LOOK press/Maksim Konstantinov
Футболист поделился своими спортивными тайнами

Капитан российской сборной по футболу Артем Дзюба признался, что у него есть свои собственные стимуляторы, которые помогают ему играть.

"Я просто хочу всегда побеждать. Победы – мой допинг", – сказал Дзюба в интервью "Афиша. Daily". Спортсмен напомнил, что все заявления о том, что российская команды якобы принимает запрещенные вещества, не имеют под собой никаких оснований. "Нас больше всех в мире проверяли, и ни одной положительной пробы... Это просто разговоры ни о чем. Так, политика", – подчеркнул нападающий "Зенита".

По теме

По словам футболиста, после ЧМ на игроков обрушилась лавина интереса. Дзюба отметил, что внимание фанатов его очень радует, и что особенно умиляют дети: "Постоянно говорят что-то приятное, какие-то жесты мои повторяют – это очень прикольно".

На Чемпионате мира, который прошел в РФ в июне – июле этого года, российская сборная впервые в истории дошла до четвертьфинала.


Фоторепортаж
Сборная России обыграла соперников на ЧМ
Фото: ТАСС Фото: ТАСС Фото: ТАСС
Фото: ТАСС Фото: ТАСС Фото: ТАСС Фото: ТАСС
Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Скрипали-3: в Солсбери травятся россияне

В городе снова переполох

США задавят санкциями "Северный поток-2"

Новый пакет ограничений ударит по энергетическому сектору РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей