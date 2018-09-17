Футболист поделился своими спортивными тайнами

Капитан российской сборной по футболу Артем Дзюба признался, что у него есть свои собственные стимуляторы, которые помогают ему играть.

"Я просто хочу всегда побеждать. Победы – мой допинг", – сказал Дзюба в интервью "Афиша. Daily". Спортсмен напомнил, что все заявления о том, что российская команды якобы принимает запрещенные вещества, не имеют под собой никаких оснований. "Нас больше всех в мире проверяли, и ни одной положительной пробы... Это просто разговоры ни о чем. Так, политика", – подчеркнул нападающий "Зенита".

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По словам футболиста, после ЧМ на игроков обрушилась лавина интереса. Дзюба отметил, что внимание фанатов его очень радует, и что особенно умиляют дети: "Постоянно говорят что-то приятное, какие-то жесты мои повторяют – это очень прикольно".

На Чемпионате мира, который прошел в РФ в июне – июле этого года, российская сборная впервые в истории дошла до четвертьфинала.



