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Вечный спор: Месси обогнал Роналду в списке лучших

Лионель Месси. Фото: GLOBAL LOOK press
Аргентинец побил рекорд Лиги чемпионов

Заочный спор в том, кто лучше – Месси или Роналду, продолжается уже несколько лет. Игроков сравнивают по разным показателям, однако главное для нападающих это, конечно, голы.

Игрок "Барселоны" в матче Лиги Чемпионов оформил восьмой хет-трик в этом турнире. Таким образом в гонке бомбардиров он обошел своего соперника Криштиану Роналду.

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Напомним, что Лионель 4 раза выигрывал Лигу Чемпионов, а Роналду не отстает и также четырежды поднимал над своей головой заветный кубок. Новый сезон, возможно, даст ответ на вопрос кто же из них двоих лучше.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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