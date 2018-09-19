Вечный спор: Месси обогнал Роналду в списке лучших

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Заочный спор в том, кто лучше – Месси или Роналду, продолжается уже несколько лет. Игроков сравнивают по разным показателям, однако главное для нападающих это, конечно, голы.
Игрок "Барселоны" в матче Лиги Чемпионов оформил восьмой хет-трик в этом турнире. Таким образом в гонке бомбардиров он обошел своего соперника Криштиану Роналду.
Leo Messi has now scored a record 8⃣ #UCL hat-tricks ⚽️⚽️⚽️ pic.twitter.com/VmQFdzrKO0— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 18 сентября 2018 г.
Напомним, что Лионель 4 раза выигрывал Лигу Чемпионов, а Роналду не отстает и также четырежды поднимал над своей головой заветный кубок. Новый сезон, возможно, даст ответ на вопрос кто же из них двоих лучше.
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