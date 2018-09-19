Спортсменку развернули прямо в аэропорту

Золотая медалистка Олимпиады-2018 Алина Загитова не сможет выступить в Братиславе на соревнованиях памяти Ондрея Непелы.

"У нее возникла проблема с выездными документами", – рассказал ТАСС президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.

По информации пресс-службы ФФККР, у 16-летней фигуристки было неправильно оформлено согласие на выезд – выяснилось это уже в аэропорту. Нужный документ нельзя получить быстро, а короткая программа начинается днем 20 сентября, поэтому фигуристка вынуждена была отказаться от участия в турнире.