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Фигуристку Загитову не пустили на турнир в Словакию

Алина Загитова. Фото: GLOBAL LOOK press/Naoki Nishimura
Спортсменку развернули прямо в аэропорту

Золотая медалистка Олимпиады-2018 Алина Загитова не сможет выступить в Братиславе на соревнованиях памяти Ондрея Непелы.

"У нее возникла проблема с выездными документами", – рассказал ТАСС президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков. 

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По информации пресс-службы ФФККР, у 16-летней фигуристки было неправильно оформлено согласие на выезд – выяснилось это уже в аэропорту. Нужный документ нельзя получить быстро, а короткая программа начинается днем 20 сентября, поэтому фигуристка вынуждена была отказаться от участия в турнире.

Валентина МАЙОРОВА
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