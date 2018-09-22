Футболист скрывался от налоговой

Полузащитники мадридского "Реала" Лука Модрич получил условный срок лишения свободы на 8 месяцев. Причиной стали налоговые махинации футболиста в Испании.

Отмечается, что Модрич активно сотрудничал с прокурорами и полностью признал свою вину. При этом игрок может заменить свое наказание, выплатив штраф в размере 60 тысяч евро, пишет газета El Mundo.

Ранее, хорват уже заплатил 1,2 млн евро за махинации. В 2013 году он скрыл 290 тысяч евро, в 2014 – 580 тысяч евро.

Напомним, что Модрича признали лучшим футболистом прошедшего в России чемпионата мира.